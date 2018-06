Es ist eines der prägenden (Streit-)Themen der Gegenwart, politisch wie gesellschaftlich: Aysl und Integration. 68,5 Millionen Menschen waren laut dem UNO-Flüchtlingshilfswerk (UNHCR) im Jahr 2017 weltweit auf der Flucht, im Jahr davor waren es 65,5 Millionen.

Einer dieser Flüchtlinge ist Wiener Neudorf Kicker Samad Boni aus Benin. Es gibt supranationale beziehungsweise internationale Abkommen und nationale Gesetze die reglementieren, wo und ob ein Mensch Asyl beantragen kann – und in weiterer Folge ob er in einem Land bleiben darf oder gehen muss.

Bei Boni fiel dieser Bescheid negativ aus. Warum, versteht man in Wiener Neudorf nicht wirklich. Irgendeine Bedingung hat dem 19-Jährigen das Bleiberecht in einem Land gekostet, in dem er gerade erst begann, richtig Fuß zu fassen. Natürlich bedarf es Abkommen, Gesetze und Richtlinien, um ein völliges Chaos zu verhindern. Rational, kühl und mit Distanz zum Betroffenen festgelegt und exekutiert. Die Empathie bleibt aber auf der Strecke.

Denn die wichtigste Voraussetzung um hierbleiben zu dürfen hat Boni eigentlich erfüllt: Nämlich dass ihn jene Leute ins Herz geschlossen haben und wollen dass er bleibt, die unmittelbar und fast täglich mit ihm zu tun haben.