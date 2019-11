Fragt man die politischen Mandatare Mödlings, dann ist der Wunsch nach einem eigenen Wirtschaftstadtrat groß.

Niemand will die Leistung des City Managements schmälern, das vor allem die Innenstadt beleben soll, aber ein Wirtschaftsstadtrat klingt wie eine Zauberformel für all das, was bis jetzt noch nicht gelungen ist. So einfach wird es natürlich nicht sein, niemand kann von heute auf morgen für eine Mödlinger Innenstadt sorgen, die vor Besuchern nur so überquillt, weil alle hier einkaufen wollen.

Aber mit einem eigenen Wirtschaftsstadtrat wäre ein Zeichen gesetzt, das signalisiert: Wir ziehen jetzt alle an einem Strang, wir beschweren uns nicht über das, was noch nicht so optimal läuft, sondern begegnen diesen Herausforderungen mit Optimismus. Und auch für die Parksituation finden wir neue, innovative Ansätze, um diese zu verbessern. Wenn ein eigener Wirtschaftsstadtrat das bewegen kann, dann ist seine Existenz mehr als gerechtfertigt.