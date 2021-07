Es war nicht alles schlecht. Richtig gut war es allerdings auch nicht. Admira-Coach Andreas Herzog ordnete das 1:1-Remis gegen die WSG richtig ein. In Anbetracht dessen, dass die Tiroler in der Vorsaison in der Meistergruppe waren, ist der Punkt durchaus hoch einzuordnen. Wobei gerade in der Offensive noch nicht alle Rädchen in einander griffen. Entfesselte Admira-Angriffe, wie sie sich Herzog vorstellte, waren Mangelware.

Wobei sich bei Kleinigkeiten – wie etwa beim Abstoß – neuer Mut offenbarte. Unter den Vorgängern war da die Prämisse, hoch und weit – die aber selten Sicherheit brachte. Stattdessen setzt Herzog auf kurz abgespielte Varianten. Das funktionierte freilich noch nicht so, wie man sich das wünscht. Es zeigt aber dennoch, dass an der spielerischen Linie gearbeitet wird.

Die wird es auch gegen Austria Klagenfurt brauchen. Der Aufsteiger ist für die Admira der erste echte Gradmesser. Denn da wird deutlich werden, ob es für die Südstädter wieder eine Saison gegen den Abstieg werden wird, oder der Herzog’sche Traum von der Meistergruppe doch möglich ist.