Auch die kulturelle Durststrecke hat ein Ende. Adi Hirschal ist in Laxenburg mit dem „Raumschiff“ bereits aufgestiegen, der Vorhang für den „Zerbrochnen Krug“ in Perchtoldsdorf hebt sich am 30. Juni, „Shakespeare in Mödling“ („Windstärke 21“) startet am 1. Juli, die „Geschichten aus dem Wienerwald“ (Sommertheater Mödling) sind ab 4. Juli zu sehen. „teatro“ steuert erstmals zwei Produktionen bei („Little Women“ ab 13. August, „Bambi“ ab 21. August“), der „Bunker“ öffnet ab 15. August mit „Utopia“ seine Tore.

Stadttheater Mödling- & Bunker-Intendant hat genug von der kulturellen Zwangspause und legt noch ein Schäuferl nach. Ab 17. Juli geht es erstmals am Hyrtlplatz in Mödling rund: mit den „Musketieren“.

Jetzt gilt es nur noch, das Publikum wieder auf die kulturelle Seite zu holen. Nicht nur mit dem Überangebot, sondern auch mit „sicheren“ Argumenten. Im Vorjahr gab’s keine einzige Infektion. Dank der ausgeklügelten Konzepte. Kultur hat wieder Saison. Ganz sicher.