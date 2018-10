260.878 Nächtigungen im Vorjahr, Platz 4 im niederösterreichweiten Ranking. Vösendorf behauptet seine Stellung als Tourismus-Hochburg im Bezirk Mödling.

Keine Frage: Das Ergebnis ist in erster Linie dem Trendhotel inklusive der Eventlocation „Pyramide“ zu verdanken, das alleine 220.000 Nächtigungen verzeichnet.

Es ist höchst an der Zeit, dass sich die Gemeinden rund um diese Nächtigungs-Hochburg Gedanken machen, wie man diese enorme Anzahl an Besuchern in der Region halten kann. Vom Einsteigen der Touristen in die Badner Bahn und deren Fahrt Richtung Wien hat die lokale Wirtschaft herzlich wenig.

Das gemeinsame Schnüren von Packages, die es den Gästen schmackhaft machen, auch nur einige Stunden im Bezirk Mödling zu verbringen, sollte nicht außer Acht gelassen werden. Die Region hat sehr viel zu bieten. Vieles, auf das man die hunderttausenden Touristen, die alleine in Vösendorf nächtigen, hinweisen muss.

Hier gilt es, die Werbetrommel intensiv zu rühren.