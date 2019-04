Grundsätzlich ist es Fakt, dass auf Parkplätzen auf öffentlichem Grund jedes zum Verkehr zugelassene Fahrzeug abgestellt werden darf. Auch auf den im Bezirk noch spärlich vorhandenen „Gratis“-Parkplätzen.

Ein Umstand, der vor allem Anrainern in dicht besiedelten Wohngegenden oder Hotspots (etwa rund ums Landesklinikum in Mödling oder beim Schlosspark in Laxenburg) ein Dorn im Auge ist. Will man Abhilfe schaffen, müsste man Kurzparkzonen verordnen oder sich zu Anrainerparkpickerln durchringen. Allesamt Möglichkeiten, die meistens scheitern. An der Gebührenpflicht.

In Laxenburg ist vor allem der wochenendliche Ansturm auf den Schlosspark nichts Neues. Sehr wohl aber, dass schön langsam die Anrainer gegen die daraus resultierende Parkplatz-Misere mobil machen. Rasche Lösungen sind gefragt, um die Touristen nicht zu ärgern und die Anrainer zufriedenzustellen. Parken am alten Campingplatz kann durchaus ein erster Schritt zur Entlastung sein.