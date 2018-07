Als Anrainer einen Parkplatz (auf öffentlichem Grund) vor der Haustüre zu haben, wird ein frommer Wunsch bleiben. Vor allem in einem Gebiet wie dem rund um das Landesklinikum Mödling: Dicht verbaut – der Großteil der Wohnhausanlagen noch ohne Stellplatzverpflichtung errichtet – entsprechend stark frequentiert. Besucher, Patienten, Spitalmitarbeiter kreisen. Für einen Parkplatz zu zahlen, geht vielen auf Dauer gesehen zu sehr ins Börserl.

Umso verständlicher ist der Unmut der Anrainer, die in der Suche nach kostenlosem Parkraum mitmischen. Ein Allheilmittel gegen Stellplatznot auf öffentlichen Grund gibt es: Parkpickerl. Doch dieser Gedanke wurde in Mödling auf Eis gelegt. Was bleibt, ist das Drehen an vielen kleinen Rädchen.

Müssen Blumentröge die Gassen behübschen, wenn stattdessen der eine oder andere Parkplatz gewonnen werden könnte? Müssen Fahrzeugbesitzer mit bewilligter Garageneinfahrt „draußen“ parken?

Auch gegenseitiges Verständnis und guter Wille helfen durchaus, die Parkplatznot ein wenig zu lindern.

