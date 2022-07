Die Tore müssen fallen

Das Ziel ist klar. Direkt aussprechen will es in der Südstadt jedoch niemand. Das Ziel? Der sofortige Wiederaufstieg in die Bundesliga. Von den geholten Namen scheint es auf den ersten Blick nicht unrealistisch.

Gerade im Mittelfeld besticht die Admira mit richtig viel Qualität. Da war Lukas Malicsek in den letzten Jahren ein Fixpunkt, der wohl auch unter Roberto Pätzold gesetzt sein wird. Ansonsten wird es ein erbitterter Kampf ums Leiberl werden.

Im Angriff ist die Quantität vorhanden. Und Qualität? Nur Neuzugang Martin Krienzer hat in letzter Zeit seinen Torriecher unter Beweis gestellt, wurde mit 23 Toren Torschützenkönig in der Regionalliga Mitte.

In den letzten Testspielen blieb die Admira ohne Treffer. Viel Zeit haben die Stürmer nicht mehr, um ihr Visier richtig einzustellen. Am 17. Juli ist die erste Cup-Runde, eine Woche später startet die Liga.