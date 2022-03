Ein Pickerl mit vielen Fragezeichen

Nach wenigen Tagen ist klar: Das gebührenpflichtige Parken in der Bundeshauptstadt hat zu einem Verdrängungseffekt geführt.

Perchtoldsdorf überlegt bereits, die neue Kurzparkzone an der Grenze zu Wien räumlich auszuweiten, Brunn am Gebirge wird in der Wolfholz-Siedlung nun doch umgehend nachjustieren und eine Anrainer-Zone kundmachen.

Und selbst aus Wienerwald-Gemeinden hört man kritische Worte: „Uns lassen sie nicht mehr gratis nach Wien, aber die Wiener parken uns zu, wenn sie wandern oder Mountainbiken kommen.“

Also wird man sich auf kurz oder lang auch dort Gedanken machen (müssen), wo man derartige Probleme nie vermutet hätte.

Das flächendeckende Parkpickerl in der Bundeshauptstadt zeigt Wirkung. Wie bereits jetzt deutlich wird, in alle Richtungen.