Nach dem Einspruch der Grünen wurde das Ergebnis der Jänner-Gemeinderatswahl in Perchtoldsdorf aufgehoben. Der ursprünglich festgesetzte Nachwahltermin am vergangenen Sonntag ist den Corona-Wirren zu Opfer gefallen. Den nächsten (Neuwahl-)Versuch gibt’s am 7. Juni.

Nicht nur für die örtliche SPÖ ein Termin mit Bauchweh. Wie garantiert man in Zeiten wie diesen die Sicher- und Gesundheit der Wähler und der Mitglieder der Wahlkommissionen? Und vor allem: Wie bringt man die Wahlberechtigten dazu, mit Masken auszurücken, um vom Wahlrecht Gebrauch zu machen?

Abgesehen von den unzähligen Maßnahmen, die die Gemeinde am Wahlsonntag setzen wird (räumlich großzügigere Wahllokale, Gewährleistung des Sicherheitsabstandes, Bereitsstellen von Desinfektionsmitteln) rückt Mal das Wählen mit Wahlkarte in den Mittelpunkt. Damit ist schon im Vorfeld des 7. Juni die kontaktlose Stimmabgabe garantiert. Jetzt gilt es für alle wahlwerbenden Parteien, diesbezüglich Überzeugungsarbeit zu leisten.