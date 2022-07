Eine Runde weiter Pflicht

Drei Ligen trennen den Cup-Gegner Purgstall von der Admira. In der 2. Landesliga West sind die Niederösterreicher beheimatet. In anderen Worten: Für die Admiraner ist ein Weiterkommen in die 2. Runde Pflicht. Da darf keine Spannung aufkommen.

Viel spannender wird es aber werden, wen Neo-Coach Roberto Pätzold aufs Feld schickt. Denn das könnte schon ein entscheidender Faktor sein, wer dann auch in der Meisterschaft das Vertrauen bekommt. Die Einser-Frage ist noch ungeklärt. Für Christoph Haas spricht die Erfahrung, für Belmin Jenciragic das Potenzial. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen.

Ansonsten gibt es in der Abwehr, im Mittelfeld und im Sturm Entscheidungen zu treffen. Das spricht allerdings für die Quantität des Kaders. Entschieden, aber keine große Überraschung: Stephan Zwierschitz ist neuer Captain der Admira.