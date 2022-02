Einen Versuch ist’s wert

Um zur Beruhigung in der Sebastian Kneipp-Gasse in Perchtoldsdorf beizutragen, muss eine Lösung für die „Schulstraße“ her. Eine weitere Ausnahme vom morgendlichen (7.30 bis 8 Uhr) Fahrverbot für Kraftfahrzeuge, um zur Arztpraxis und zur Apotheke zu gelangen, würden Sinn und Zweck der Maßnahme aufweichen.

Nunmehr schlägt der betroffene Allgemeinmediziner Rudolf Honetz vor, doch eine Begegnungszone kundzumachen. Eine Lösung, die dafür sorgt, dass sämtliche Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. Radfahrer, Fußgänger, Autofahrer. Maximales Tempo: 20 km/h. In Mödling funktionieren derartige Zonen etwa in der Klostergasse sehr gut.

Ob Begegnungszonen auch in Schul- und Kindergartenstraßen probate Mittel sind, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, sei dahingestellt. Aber wert, zumindest einem Test unterzogen zu werden.