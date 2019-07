Just in der mehrfach ausgezeichneten Gartenstadt Mödling, unter anderem auch Siegerin des international anerkannten Wettbewerbes „Entente Florale“ (2015), sind heftige Diskussionen über das Entfernen von Bäumen entbrannt.

Zurückzuführen ist alles auf aktuelle Projekte, in deren Rahmen gleich ein „Umforsten“ stattfindet: In Absprache mit Experten werden Bäume, die eigentlich nicht ins Stadtbild (Mammutbaum) gehören, nachweislich Gefahrenpotenzial in sich bergen (Pappeln) oder dem Klimawandeln nicht standhalten, entfernt – und durch „sichere“ Arten, die auch hohen Temperaturen und Trockenheit standhalten, ersetzt.

Dennoch ist verständlich, dass sich Widerstand gegen das Kappen so mancher über die Jahre hinweg lieb gewonnener Baumriesen regt.

Daher ist es höchst an der Zeit, seitens der Stadt eine Info-Offensive zu starten, damit klar wird, dass keiner der etwa 6.000 Bäume aus Jux und Tollerei gefällt wird.