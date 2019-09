Was es bedeutet, wenn eine Hauptverkehrsader gesperrt ist, wissen viele Verkehrsteilnehmer aus Erfahrung: kilometerlange Umleitungen, Zeitverlust, Stau auf Ausweichrouten, Ärger. Siehe etwa die Mühlgasse in Perchtoldsdorf (Vorjahr) oder aktuell die Viaduktstraße in Guntramsdorf/Mödling.

Nunmehr können Autofahrer gut nachvollziehen, wie es Radfahrern ergangen sein muss, als sie plötzlich vor der gekappten Route entlang des Petersbaches in Perchtoldsdorf gestanden sind. Statt einer autofreien direkten Verbindung Richtung Liesing (U6) mussten sie plötzlich über stark befahrene Strecken (Ketzergasse, B12) ausweichen. Kein Anreiz, um auf umweltfreundliche Verkehrsmittel umzusteigen.

Die Sperre der Radverbindung – und die rasche Freigabe – haben gezeigt, dass der Aufschrei der Radfahrer unüberhörbar war. In diesem Sinne gilt es, umgehend eine sachlich fundierte Lösung zwischen Gemeinde und Grundstückseigentümerin herbeizuführen.

