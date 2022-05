Erprobt im Abstiegskampf

Ein Endspiel in Linz gegen den LASK. Ein Szenario, das bei der Admira jeder unbedingt verhindern will. Damit eben das nicht passiert, darf es zuhause gegen Altach keine Niederlage geben. Und dann, ja dann ist der Klassenerhalt gesichert.

Ein Blick auf die Statistik spricht für die Südstädter. In den letzten zehn Spielen gab es gegen die Vorarlberger nur eine Niederlage. Doch für den wichtigsten Akteur Roman Kerschbaum ist die Saison gelaufen. Ein Spieler, der in so einer entscheidenden Phase nicht zu ersetzen ist.

Der Vorteil der Admira? Im Abstiegskampf und in entscheidenden Duellen sind die Panther erprobt wie kaum ein anderes Team in der Liga. Das sind wichtige Erfahrungswerte, welche die Admira den Altachern voraushat. Darauf ausruhen darf man sich allerdings nicht. Denn sonst droht bei einer Pleite wirklich das Endspiel in Linz.