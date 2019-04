Mödling zieht auch im Sommer. Vor allem kulturell. Das mittlerweile mehrfach preisgekrönte jugendliche „teatro“-Ensemble sorgt im Zentrum für viel Betrieb. Und der „Don Camillo & Peppone“-Klassiker vor St. Othmar beschert dem Team rund um Intendant Andi Berger einen Riesenerfolg; schon vor dem Start der Werbung ist ein Drittel der Karten weg.

Die Mödlinger Wirtschaft will am Sommer-Theater-Kuchen mitnaschen. Das zumindest ist im Rahmen einer Stadtmarketing-Veranstaltung durchgedrungen. Nicht nur die Gastronomie, sondern auch so mancher Einzelhändler denkt laut darüber nach, die Besucher auch am Sonntag in die Läden zu locken.

Ein Unterfangen, das viele Möglichkeiten, aber auch viele Probleme aufwirft. Ein Fleckerlteppich an geöffneten Geschäften hilft niemandem. Einzelne Aktions-Sonntage im kulturellen Sommertheater-Trubel schon eher. In diese Richtung sollte der mögliche Sonntagsöffnungs-Zug abfahren.