Das umfassende Wiener Parkpickerl scheidet nach wie vor die Geister. Wohin mit dem Großteil der niederösterreichischen (Pendler-)Autos ab März? Wie werden die – um nur einige aufzuzählen – blau-gelben Pädagogen, Ärzte, Krankenschwestern und Schichtarbeiter anderer Berufssparten, die den Dienstbetrieb in der Bundeshauptstadt aufrechterhalten, stellplatzmäßig versorgt sein?

Der Ausbau der Öffis inklusive der Park&Ride-Anlagen, die im Gegensatz zu Wien in NÖ gratis sind, ist wünschenswert, kann aber nicht als alleiniges Allheilmittel betrachtet werden, auch die Ausweitung der Tarifzone könnte zum Umstieg verhelfen. In Perchtoldsdorf ist es an der Zeit, das Maßnahmen-Paket gegen Dauerparker vor dem Schnellbahnknoten „Liesing“ auf den Tisch zu legen.

Im Herbst gibt es eine Polit-Runde mit Wien und den Umlandgemeinden. Bis dahin müssen auch die Forderungen aus dem Bezirk Mödling präzisiert werden.