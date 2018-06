Mödling ist die Hochzeitsstadt, die Kulturstadt, die Genussstadt, die lebenswerte Stadt, die Schulstadt. Allesamt Attribute, die die Bezirkshauptstadt künftig noch intensiver über die Grenzen hinweg tragen möchte.

Eine „Dachmarke Mödling“ soll her, ein Wiedererkennungswert, der offensiv darauf hinweist, was alles in der Stadtgemeinde steckt.

Zur Ideenfindung, was denn so alles im Gesamtpaket Mödling stecken muss, bedient man sich einem wertvollen Instrument, das schon bei der Neugestaltung der Hauptstraße eingeschlagen hat: dem Engagement der Bürgerinnen und Bürger.

Jene Menschen, die abseits der Parteipolitik wissen, was Mödling ausmacht, was man in den Vordergrund stellen, wo man nachjustieren muss.

Dass sich bereits 60 Personen aktiv ins Geschehen einbringen, ist ein deutliches Zeichen, dass den Mödlingerinnern und Mödlinger ihr Lebensraum, ihre Lebensqualität nicht egal sind. Das gemeinsame Feilen am Auftritt unter einer Dachmarke zeigt schlussendlich aber auch, dass man in Mödling an einem Strang zieht.