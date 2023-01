Die Straßenkleber in Wien sind in aller Munde. Sie haben es geschafft, Aufmerksamkeit zu erregen, damit die Politik die Bemühungen in den Klimaschutz deutlich intensiviert.

Jetzt haben Umweltaktivistinnen und -aktivisten auch in Mödling ein Zeichen gesetzt. Eine Mödlinger Ortstafel wurde mit grüner Farbe beschmiert. Als Aufforderung, dass die Stadtregierung grüne Zeichen setzen soll. Bürgermeister Hans Stefan Hintner, ÖVP, stellt das grundsätzliche Engagement dieser Bewegung erst gar nicht in Abrede, sehr wohl aber das Wie: „Sachbeschädigung“.

Kein guter Einstand für mögliche direkte Gespräche, kein guter Start für sachliche Diskussionen zum eigentlich „brennenden“ Thema, das dringend Lösungen braucht: die Umwelt halbwegs ins Gleichgewicht zu bringen.

Eines haben die Aktivisten allemal erreicht: Sie haben nun auch in Mödling für Aufmerksamkeit gesorgt.