Ein junger talentierter Spieler wechselt von der Admira zu einem Wiener Großclub. Eine Geschichte, die sich schon mehrmals wiederholt hat, wohl noch öfter wiederholen wird und mit Emanuel Aiwu ein weiteres Kapitel dazubekommen hat. Neutral betrachtet mag das die richtige Entscheidung sein, bei einem österreichischen Topverein den nächsten Schritt zu machen.

Doch was beim Theater um Aiwu für die Südstadt-Seele besonders schmerzhaft war, ist die Art und Weise, wie Aiwu den Verein verlassen hat.

Böse wäre Aiwu nämlich keiner gewesen, wenn er seinen Wechselwunsch klar und rechtzeitig geäußert hätte. Das aber kurz vor einem Spiel zu machen, mit dem Ende der Transferperiode in Sichtweite, lässt jegliche Dankbarkeit vermissen. Acht Jahre lang war die Admira seine sportliche Heimat, wo er schon in jungen Jahren zum Stammspieler avancierte und aus dem Innenverteidiger das gemacht wurde, was er heute ist. So hell das Aiwu-Juwel bei der Admira begonnen hat zu leuchten, so glanzlos war sein Abgang in Richtung Rapid.