Klarheit schaffen

„Grenzkonflikt“ ist nicht der richtige Ausdruck, „Niemandsland“ auch nicht. Und dennoch fühlen sich die betroffenen Familien – was die Zugehörigkeit betrifft – nicht wirklich wohl. Deren Grundstücke liegen zum Teil in Wien, zum Teil in Perchtoldsdorf. Der Gang von einem Zimmer ins andere wird in diesem kurzen Stück der Ketzergasse zu einer Grenzwanderung.

Ein für die Grenzziehung anno dazumal hinzugezogener Bach ist längst versiegt, die Einführung des Parkpickerls hat – abgesehen von vielen anderen behördlichen Unbilden – die Thematik einmal mehr befeuert.

Für Perchtoldsdorfs Bürgermeisterin Andrea Kö ist es ob der erneut aufkeimenden Diskussionen jetzt zumindest eine ernsthafte Überlegung wert, eine klare Grenzziehung anzustreben. Nicht nur angesichts des 100-Jahre-Niederösterreich-Jubiläums ein längst überfälliges Unterfangen.