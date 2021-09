Ein Punkt gegen Hartberg mag nicht sonderlich spektakulär klingen. Für die Admira ist er es nach der schlechten Bilanz gegen die Steirer aber allemal. Sieben Mal hintereinander gab es eine Niederlage, selbst gegen Serienmeister Salzburg war die Statistik der Südstädter im vergleichbaren Zeitraum besser.

Auch wenn es tabellarisch sehr eng zur Sache geht, ist genau der Punktgewinn ein Indiz dafür, dass die Entwicklung der Admira in die Richtung geht, die Andreas Herzog herbeigeschworen hat. Die Wörter Abstieg und Admira fielen in der Vergangenheit oft in einem Atemzug. Davon ist in der bisherigen Spielzeit noch gar nichts zu hören gewesen.

Eine weitere Unserie kann Herzog zudem im Cup beenden. Zuletzt war spätestens in der 2. Runde Schluss, das Aus kam zum Großteil gegen Regionalligisten.

Nicht gerade ein Renommee für einen Bundesligisten. Das Ausscheiden gegen Rapid wär natürlich keine Blamage. Dennoch hat die Admira die Chance, ihre Cup-Bilanz aufzupolieren. Wie es gegen Rapid funktionieren kann, haben die Panther erst bewiesen.