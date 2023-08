Applaus für den Neustart

Die Sommerspiele in Perchtoldsdorf hingen 2021 an einem seidenen Faden, die Gemeinde schaffte es in letzter Sekunde, den kulturellen Fixpunkt finanziell zu stemmen. Auch 2022 lief es nicht sehr rosig. Corona-bedingt blieb – wie auch andernorts – das Publikum im erhofften Ausmaß aus. Somit waren auch die Aussichten für 2023 nicht allzu optimistisch.

Ein Neustart stand an. Neuer Intendant, der noch dazu auf ein Stück setzte, das erst 2019 Uraufführung feierte: Don Quijote in der Fassung von Jakob Nolte.

Die Sommerspiele-Saison ist gelaufen. 92 Prozent Auslastung. Damit ist alles gesagt. Das Gremium, das in einem mehrstufigen Auswahlverfahren Alexander Paul Kubelka für die künstlerische Leitung vorschlug, hat nicht geirrt. Ebenso wenig wie der Intendant mit seiner Stückauswahl.

Kubelka ist gleich in seiner Premierensaison in Perchtoldsdorf angekommen. Vorhang auf für alles, was da noch auf der sommerlichen Freiluftbühne zu sehen sein wird.