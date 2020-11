Der 4-gleisige Ausbau der Südbahnstrecke zwischen Meidling und Mödling ist beschlossene Sache. Ein Mega-Projekt, das die Gemeinden Perchtoldsdorf, Brunn am Gebirge, Maria Enzersdorf und Mödling in den nächsten Jahren beschäftigen wird.

Grundstücksablösen, mächtige Infrastrukturmaßnahmen inklusive der Errichtung einer neuen Station „Brunn Europaring“ und die Auflassung zweier beschrankter Eisenbahnkreuzungen in Mödling: in der Grenzgasse und in der Friedrich Schiller-Straße.

Einen Vorgeschmack auf die Sperre der Schiller-Straße-Kreuzung gibt es schon jetzt. Die Schrankenanlage ist nach dem Brandschaden in der Steuerungszentrale für längere Zeit geschlossen, Fahrzeuge und Fußgänger müssen sich Ersatzrouten suchen.

Durchaus auch eine Chance für die Stadtgemeinde Mödling, um bei den ÖBB entsprechend und mit Nachdruck Werbung für die schon seit Jahren gewünschte Unterführung zu betreiben.