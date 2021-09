„Alles wird zubetoniert!“, „Asphaltwüste!“, „Versiegelung pur!“ Was hat man nicht schon alles über die Entwicklung der Bezirkshauptstadt Mödling gehört. Seit der Vorwoche müssen die Kritiker ihre Aussagen relativieren. Denn eine unabhängige Jury hat just Mödling mit dem Baukultur-Preis bedacht: nach außen hin durchaus eine Sensation.

Nicht so sehr für die Verantwortlichen der Stadtgemeinde. Egal, ob in der Baudirektion, im Gestaltungsbeirat oder bei den zuständigen Politikern: Bemühungen, die Bautätigkeiten nur in geregelten Bahnen und im unbedingt notwendigen Ausmaß zuzulassen, trägt Früchte.

Der wohl wichtigste Aspekt war das Zulassen von Meinungen: Dank Bürgerbeteiligung war es möglich, Großprojekte wie die Bebauung des Neusiedler-Viertel umzusetzen; oder die letzte Baulücke in der Schleussner-Straße zu schließen. Wie der Name der Auszeichnung schon sagt: auch Bauen ist Kultur. Ebenso wie öffentliche Diskussionen darüber.