Auf dem Abstellgleis

Abgesondert. Isoliert. Ausgeschlossen. So müssen sich Julian Buchta, Jakob Tranziska und Co. gefühlt haben, als sie abseits der Mannschaft ihr Training absolvieren mussten. In einer Art „Trainingsgruppe 2“. Vor allem Hoffenheim hat das Thema medial vor rund acht Jahren erstmals in die Schlagzeilen gebracht – und große Kritik dafür geerntet. Bei der Admira gab es in jüngerer Vergangenheit mit dem Fall Christoph Schösswendter schon einen ähnlichen Fall, der nicht mehr erwünscht war und deswegen von Felix Magath vom Mannschaftstraining ausgeschlossen wurde. Was damals und heute gilt: Zu verstehen ist die Vorgangsweise der Admira in keinster Weise. Auch wenn mit Spielern nicht mehr geplant wird oder die sportlichen Leistungen nicht dem Wunsch des Vereins entsprechen. Jeder Spieler hat das Recht mit der Mannschaft zu trainieren.