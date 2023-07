Auf sozialer Stärke bauen

Indien, Sri Lanka, Bolivien, Südafrika, Kenia, Argentinien, Ecuador. Eben dorthin macht sich seit 1981 Jahr für Jahr eine Abordnung der HTL Mödling (Schüler, Lehrer, Absolventen) in der Ferienzeit zu einem nicht alltäglichen Einsatz auf. Dabei geht es darum, ein Bauprojekt abzuwickeln. In erster Linie eines, um vorwiegend Kindern und Jugendlichen in Entwicklungsländern – in den meisten Fällen – eine sichere Bleibe zu schaffen. Unentgeltlich, die Kosten für Flug, Kost und Logis aus der eigenen Tasche bezahlend. Dem Aufruf des Vereins EZA-HTL Mödling leistet man gerne Folge. Aktuell nach Ecuador.

Der Mehrwert liegt auf der Hand: das in der Schule Erlernte in der Praxis umzusetzen, soziale Stärke zu zeigen, fremde Kulturen kennen zu lernen, Freundschaften zu knüpfen – und vor allem zu helfen. Dafür lohnt sich jeder Einsatz: Das Engagement im Rahmen der „Einsatzzusammenarbeit“ (EZA) verdient ein „Sehr gut“. Für alle Beteiligten.