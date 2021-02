Die Jugend macht mobil. Gegen die Zustände in den Flüchtlingslagern in Griechenland und Bosnien. Gegen die Abschiebungen von Schülerinnen.

Vier Gymnasiastinnen aus der Keimgasse und Bachgasse stehen auf, um die Bevölkerung, vor allem aber die zuständigen Politiker wachzurütteln. Eben jene engagierten Schülerinnen wollen nicht tatenlos zusehen, dass nichts passiert.

Vielmehr rufen sie den „AUFnahmezustand“ aus und laden am Samstag um 16 Uhr zu einer Kundgebung auf den Schrannenplatz in Mödling. Sie haben die Hoffnung, dass auch viele andere Personen das Vorhaben unterstützen und so die Regierung zum Handeln bewegt werden kann.

Das Unterfangen ist kein leichtes, das Bemühen um eine (Menschen-)gerechtere Welt eines, das vieler Schritte bedarf; ein wichtiger dazu kann das „AUFrütteln“, das „AUFmerksam machen“ sein. Zumindest diese Etappenziele erreichen zu wollen, ist den Schülerinnen hoch anzurechnen.