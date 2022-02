Besser als bisher

Er schmerzte. Der Abschied von Niko Datkovic war der einzige Abgang, den die Admira nicht so geplant hatte. Wobei gerade bei den Innenverteidigern ein Überangebot herrschte. Mit Sebastian Bauer und Co. muss sich Andreas Herzog auf der Position allerdings keine Sorgen machen.

Und am Ende der Transferzeit wird klar: die Admira ist qualitativ besser geworden. Weil Jan Vodháněl und Sámuel Major der Mannschaft enorm weiterhelfen, zudem den Konkurrenzkampf aQnkurbeln. So steht Herzog wieder mehr vor der Qual der Wahl, was im bisherigen Grunddurchgang nicht der Fall war.

Stefano Surdanovic hat ebenfalls vielversprechende Anlagen, um das gemeinsame große Ziel Klassenerhalt zu erreichen. Gerade die Entlastung von Stammstürmer Marlon Mustapha war ein Ziel. Mit seinem Profil erfüllt Surdanovic genau diese Anforderungen.