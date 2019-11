„Wir wollen mit der Weihnachtsgeschichte eine Institution und Konstante im Programm in Mödling werden.“ Das verkündete Norberto Bertassi vor exakt vier Jahren im NÖN-Gespräch. Und einmal mehr hat der teatro-Gründer das erreicht, was er sich vorgenommen hat.

Das Musical frei nach dem Klassiker von Charles Dickens geht in der Mödlinger Stadtgalerie in die fünfte Saison, im Dezember steht zudem die bereits 50. Vorstellung an.

Keine Frage: teatro hat es längst geschafft, den Mödlinger Kultursommer zu bereichern und im Adventzauber ein deutliches und markantes Zeichen zu setzen. Überlegungen, statt der Weihnachtsgeschichte ein anderes Stück aufzuführen, sollten verworfen werden.

Zum einen wird die Botschaft des Meisterwerks stets aktuell bleiben, zum anderen „erneuert“ sich das Stück de facto von Jahr von Jahr selbst. Durch das schier unerschöpfliche Reservoir an teatro-Talenten, die ins Rampenlicht drängen und ihre „Weihnachts“-Chance erhalten.