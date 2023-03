Brisantes Duell

Die Admira und Horn. So unterschiedlich die Tabellenplatzierung ist, gibt es doch viele Verknüpfungspunkte. Wie etwa, dass Christoph Haas, damals im Dienste von Rapid, und Lukas Malicsek einst an die Horner verliehen wurden, um Spielpraxis zu sammeln.

Dann gibt es einen Spieler wie Marco Hausjell, der bei der Admira völlig in Vergessenheit geriet, in Horn wieder die Kurve kratzte und dort zum Stammpersonal gehört. Dementsprechend brennt Hausjell auf das Duell gegen „seine“ Admira, wo er es von der Akademie bis in die Bundesliga schaffte.

Und dann gibt es da das Trainerteam rund um Chefcoach Rolf Landerl, Co-Trainer Rafael Pollack und Tormanntrainer Jaroslav Kasprisin, die geschlossen ihre Sachen packten, als Pollack von Horn-Geschäftsführer Zinkel rausgeworfen wurde.

Kurz gefasst: Ein Duell, das viel Brisanz verspricht.