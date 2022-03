Brunn kann es schaffen

Für die beiden 2. Landesligisten des Bezirks geht es am Wochenende wieder voll zur Sache. Vor allem Brunn hat mit den Verpflichtungen von Florian Uhlig und Philipp Gallhuber ein Zeichen in Richtung der gegnerischen Teams gesendet.

Denn die Schiener-Elf liegt nur vier Punkte hinter Leader Gloggnitz. Qualitativ sind die Brunner durch die Ergänzungen noch um einiges stärker geworden. Und die Titelchancen werden durch das Duo umso größer.

Beim Lokalrivalen in Vösendorf rechnet niemand mit dem Titel. Das muss auch keiner. Die Knirsch-Elf ist jedoch definitiv für Überraschungen gut, ist unter Trainer Christoph Knirsch nach der turbulenten Zeit nach dem Vorstandswechsel wieder zu einer echten Einheit gereift. Die Top-Sechs sind für die Vösendorfer in der Rückrunde wieder möglich. In einer Liga, die stark wie nie ist.