Darüber reden hilft

Was innerhalb der Familie geschieht, das geht niemanden etwas an. Diese Meinung war noch in den 1970er-Jahren gang und gäbe, bis Bruno Kreiskys Familienrechtsreform den ersten Anstoß in eine andere Richtung gab.

Zwar sind seitdem beinahe 50 Jahre vergangen, aber bei vielen scheint immer noch die Meinung vorzuherrschen, was sich beim Nachbarn ereignet, geht mich nichts an. Klar, es erfordert Mut, auf Schreiduelle in der Wohnung nebenan zu reagieren und gegebenenfalls auch die Polizei zu rufen. Und vielleicht einmal zuviel als zu wenig, bevor es wieder eine ermordete Frau zu beklagen gibt.

Gewaltbeziehungen sind nicht einfach zu verstehen, selbst für Expertinnen und Experten nicht. Frauen in ihrem Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu signalisieren, dass sie ein Recht auf ein gewaltfreies Leben haben, kann der erste Schritt raus aus der Gewaltspirale sein.