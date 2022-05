Das Ende von Andi Herzog

Andreas Herzog. Einer der Posterboys des österreichischen Fußballs. Seit Jahren bemühte sich die Admira, den Rekordteamspieler als Trainer zu holen. Aus dem Traum wurde Realität. Herzog war mit Herz und Schmäh bei der Sache. Doch aus der Realität wurde ein Albtraum, mit dem Abstieg als bittere Folge.

Kein Renommee für Herzog, in seinem ersten Jahr als Vereinstrainer absteigen zu müssen. Besonders in den finalen Wochen war zu bemerken, dass Herzog verzweifelte, ihm mehr und mehr die Ideen ausgingen. Der Mann, der stets einen flapsigen Spruch auf Lager hatte, war immer mehr in sich gekehrt.

Genau die Aufbruchstimmung, die Herzog bei seiner Vorstellung losgetreten hat, wird die Admira wieder brauchen. Denn nur wenn die richtige Wahl des Trainers gelingt, werden in Zeiten der Zweitklassigkeit „echte Admiraner“ die Treue halten.