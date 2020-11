Das erste Bundesliga-Viertel ist beinahe absolviert. Nur mehr Hartberg, Salzburg und Sturm fehlen, bis die Admira jedem Team zumindest einmal gegenüber stand. In Anbetracht der aktuellen Form wäre ein Punktgewinn gegen Hartberg schon als Erfolg zu werten. Und gegen Salzburg und Sturm fast schon illusorisch...

Da hilft es überhaupt nicht, dass die Defensive die absolute Achillesferse der Admira ist. Über drei Tore bekommt Keeper Andreas Leitner pro Spiel. So gut könnte die Offensive gar nicht sein, um die Fehler in der Defensive auszumerzen. Und so gut ist der Angriff wiederum nicht. Ein Teufelskreis.

Somit ist auch die Situation für Trainer Damir Buric ein balancieren am Drahtseil über einer offenen Schlucht. Mit der Fünferkette lassen seine Spieler zwar weniger zu, bekommen aber dennoch früh ein Gegentor. Lässt Buric offensiver spielen, zeigt sich die Admira bei Kontern extrem anfällig. Die richtige Balance muss jedoch so schnell wie möglich gefunden werden. Falls das mit dem derzeitigen Spielermaterial überhaupt machbar ist. An Verstärkungen im Winter führt aber sowieso kein Weg vorbei.