Und jährlich grüßt der Abstiegskampf. Denn im dritten Jahr infolge befindet sich die Admira unten drin. Vier magere Punkte aus neun Spielen holte Trainer Damir Buric. Wahrlich kein Ruhmesblatt. Der Trainer-Effekt war zu Beginn seiner Ära klar zu erkennen.

Fünf Ligapleiten später und nach der jüngsten Hartberg-Niederlage, wo ein 2:0-Vorsprung verspielt wurde, ist der Effekt jedoch verschwunden. Dass sich Trainer und Sportdirektor dann auch noch mit ihren Aussagen konterkarieren, macht die Sache in der Südstadt nicht einfacher. Buric fordert vehement Verstärkungen, während Wohlfahrt genügend Qualität in der Mannschaft sieht.

Wer hat recht? Das Paradoxe: irgendwie beide. Denn Wohlfahrt hat recht, dass der Kader nicht schlechter ist als in der Vorsaison. Und auch Buric hat recht. Denn ob das Team durchwegs Bundesliga-Qualität hat, scheint fraglich. So würde es wie in der Vorsaison viel Glück brauchen, damit der Klassenerhalt gelingt. Ob der Nervenkitzel sein muss, muss Wohlfahrt wissen...