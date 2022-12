Das verflixte Jahr 2022

Das Jahr 2022 wird nicht als denkwürdig in die Admira-Annalen eingehen. Der Mythos der Unabsteigbarkeit ging in die Brüche, der Abstieg aus der Bundesliga folgte. Das Ziel danach? Der sofortige Wiederaufstieg. Doch auch das wird den Südstädtern nicht gelingen, wenn in der Rückrunde nicht noch ein Wunder folgt.

Und dann ist da die Kooperation mit Traiskirchen, welche die Auflösung der Admira Juniors mit sich brachte. Das Projekt hat ebenso nicht das gebracht, was sich die Admira wünschte. Denn Spielzeiten für Akademie-Abgänger und ehemalige Juniors-Kicker waren rar gesät.

Was bleibt also vom Jahr 2022 aus Sicht der Südstädter übrig? Dass viele Fehler gemacht wurden, die in den kommenden Monaten und Jahren ausgebessert werden müssen. Bleibt zu hoffen, dass die Verantwortlichen aus dem Katastrophenjahr auch wirklich ihre Lehren gezogen haben.