Den Versuch war’s wert

500.000 Euro für den Neubau der Kaiser-Jubiläumswarte am Anninger aufzubringen, ist eine Meisterleistung. Obmann Leo Lindebner und das ehrenamtlich engagierte Team des „Vereins der Naturfreunde in Mödling vom Jahre 1877“ haben in dieser Causa Großartiges erreicht.

Den Tipp, Professor Johann Graf, einem ausgewiesenen Naturliebhaber, um Unterstützung zu bitten und sie in Form einer Schenkung auch zu erhalten, ist aller Ehren wert. Das zeigt, dass sämtliche Vorarbeiten zum Warte-Projekt hieb- und stichfest gewesen sind.

Viel mehr. Es ist so gut wie sicher, dass die Graf-Schenkung erst Auslöser der Landesförderung (über ecoplus) in nahezu selber Höhe gewesen ist. Alles in allem stehen somit 520.000 Euro für ein ambitioniertes Gesamtprojekt zur touristischen Aufwertung des Anninger-Gebiets zur Verfügung. Ein Mega-Erfolg in der Vereinsgeschichte – und für die gesamte Region.