Deponie statt Mistkübeln.

Die Berg- und Naturwacht Mödling kämpft seit geraumer Zeit mit einem großen Problem. Unbekannte oder ein Unbekannter füllt regelmäßig die Mistkübel der ehrenamtlichen Naturschutzorgane voll mit Schutt, der eigentlich auf einer Deponie oder am Bauhof entsorgt werden müsste, aber keinesfalls in Mistkübeln, die von Wanderern genutzt werden sollen.

In Bergwacht-Einsatzleiter Karl Lenk regt sich der Verdacht, dass damit eigentlich etwas Positives bewirkt werden sollte: die Entsorgung der verfallenden Teile eines alten Schutzhauses in unmittelbarer Nähe der Müll-Hotspots. Nur der Weg, der dafür beschritten wird, ist falsch.

Denn wer helfen will, die Natur zu reinigen, der muss den Müll an die richtige Adresse liefern. Ihn in Mistkübeln zu entsorgen, die ein ehrenamtlicher Verein aufgestellt hat und die Mitglieder indirekt mit der Entsorgung zu belasten, führt den Naturschutz ad absurdum. Echte Naturschützer machen sich selbst auf zur geeigneten Entsorgungsstelle.