Bei der Präsentation von Felix Magath als „Head of Global Soccer“ skizzierte dieser bereits, dass der eingeschlagene Weg mit der Admira-Akademie intensiviert werden soll. Kein Wunder, konnten sich in den vergangenen Jahren Talente behutsam in der Südstadt entwickeln, für die Bundesliga aufgebaut werden und am Ende teuer weiterverkauft werden. Lediglich das weiterverkaufen von Talenten soll in der Magath-Ära so spät wie möglich erfolgen. Weg vom reinen Ausbildungsverein also.

Zuletzt war das ja bekanntlich bei Sasa Kalajdzic der Fall. Und mit Luca Kronberger gibt es einen Youngster in den Reihen der Admira, der in die fußballerischen Kalajdzic-Fußstapfen treten könnte. Bei den Juniors machte Kronberger schon mit starken Leistungen auf sich aufmerksam – und wurde neben Aleksandar Cirkovic mit einem Flug mit in das Profi-Trainingslager belohnt. Auch in Zukunft muss man sich keine Sorgen machen. Weitere Juwelen werden zutage gefördert werden.

Die Akademie-Teams der U15 und U18 spielen in der ÖFB-Jugendliga um den Titel mit. Und mit Keeper Elias Scherf und Offensivzauberer Onurhan Babuscu warten zwei weitere 16-jährige hochtalentierte Spieler auf den nächsten Schritt in ihren Karrieren. Die Zukunft in der Südstadt ist gesichert. Und vielversprechend.