Der deutsche Einfluss

„Fußball ist ein einfaches Spiel: 22 Männer jagen 90 Minuten lang einem Ball nach, und am Ende gewinnen immer die Deutschen.“ Ein berühmter Spruch von Gary Lineker, der auf die Ära von Roberto Pätzold nicht zutrifft. Oder generell auf den deutschen Einfluss, den die Admira hat.

Den Zwiespalt, den die Südstädter haben, sprach Pätzold selbst im NÖN-Interview an. Denn deutsche Lösungen waren in der Vergangenheit nie populär. Sei es Felix Magath, sei es Jochen Seuling, sei es Roberto Pätzold – die Herzen der Südstadt konnte keiner erobern. Und wie man so hört, soll die Pätzold-Trennung ein Alleingang der Admira gewesen sein – ohne Absegnung aus Deutschland. Mit Rolf Landerl wurden zumindest die vielen kritischen Stimmen im und um den Verein besänftigt, die sich eine österreichische Lösung wünschen. Aber die ging mit Andi Herzog auch nicht gut aus.