Die Unternehmer klammern sich nach der Corona-Auszeit an jeden Strohhalm. Initiativen müssen ergriffen werden, um die Kunden wieder in die Geschäfte zu bringen. Ein langer Einkaufsfreitag wie in Mödling ist da ein probates Mittel.

Dass der Run auf und in die Geschäfte nicht gleich in der erhofften Dimension eingesetzt hat, war zu erwarten. Aber es war zu spüren, dass die Kundinnen und Kunden gewillt sind, ihre lokalen Geschäftstreibenden nicht im Stich zu lassen. Und das alleine ist ein starkes und ermutigendes Zeichen.

Schon am 3. Juli eine weitere Einkaufsnacht folgen zu lassen, ist ein kluger Schachzug. Die – beim Shoppen lästige – Maskenpflicht ist gefallen, der Ferienstart sollte zudem Lust aufs Einkaufen machen.

Was aber ebenso wichtig ist: Die lokalen Unternehmer zeigen, dass sie in Mödling nach wie vor an einem Strang ziehen. Eine Einkaufsnacht organisiert sich nicht von alleine. Der wirtschaftliche Neustart wird gemeinsam leichter gelingen.