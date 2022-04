Der spÃ¤te Nackenschlag

Der ersehnte Auswärtssieg. Er war so nah. Nur wenige Sekunden fehlten. Und am Ende gab es für die Admira in Altach nur ein 2:2-Unentschieden. Glücklich für die Vorarlberger. Doch das waren auch die beiden Treffer der Admira.

Das 1:0 ein Eigentor, der zweite Treffer von Stefano Surdanovic ein eklatanter Fehler von Altach-Schlussmann Tino Casali.

So war die Punkteteilung aufgrund des Last-Minute-Ausgleichs zwar bitter, aber für die Altacher nicht unverdient.

Mit dem Sieg wären die Südstädter dem Klassenerhalt sehr nahe gekommen. Dennoch müssen Andreas Herzog und Co. die positiven Aspekte herausstreichen. Seit acht Spielen ist die Admira in der Ferne ungeschlagen. Auch in der Quali-Gruppe gab es bisher noch keine Niederlage. Das könnte sich im Heimspiel gegen den LASK ändern, wenn die Admira offensiv nicht besser wird.