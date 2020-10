Freitag, 19.30 Uhr: Brunn empfängt Vösendorf. Derbytime in der 2. Landesliga Ost. Die Brunner gehen aufgrund der aktuellen Form als Favorit in die Partie. So weit, so gut. Doch anders als in den Jahren zuvor wird das Derby ein ganz spezielles sein.

Kein Jubel, keine Schimpftiraden, keine Atmosphäre – denn aufgrund der orangenen Corona-Ampel sind keine Zuschauer erlaubt. Ob es Sinn macht, trotzdem zu spielen? Die Brunner Verantwortlichen entschieden sich zu einem Ja.

Das sorgt natürlich für Verwunderung, war Brunns Robert Schiener doch einer der Ersten, der über die NÖN Geisterspiele verteufelte. Durch die Geisterspiel-Prämie konnte dessen Meinung jedoch geändert werden. Ob die finanziellen Verluste dadurch abgefedert werden können, muss jeder Verein selbst entscheiden.

Wie privilegiert der Fußball ist, zeigt die Tatsache, dass über dieses Thema überhaupt diskutiert wird. Tennis, Tischtennis, Judo, Fechten – zahlreiche andere Sportarten fanden schon vor Corona de facto ohne Zuschauer statt. Dort stellte aufgrund des fehlenden Interesses niemand die Sinnhaftigkeit des Sports infrage. Dass es mit Zuschauern „leiwander“ ist, ist unbestritten. Am Ende steht jedoch der sportliche Wettkampf im Vordergrund.