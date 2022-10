Der Winter naht

In der letzten Saison noch auf dem siebenten Platz, kam für Guntramsdorf in der laufenden Spielzeit der Absturz. Noch kein Sieg, Tabellenletzter mit zwei mickrigen Punkten. Die 0:8-Klatsche gegen die Trumauer, die selbst straucheln, war der traurige Höhepunkt. Kein Wunder also, dass Thomas Flassak als Trainer zurücktrat.

Das Commitment des Vereins ist klar, die Gebietsliga soll gehalten werden. Es wird einige Neuzugänge brauchen, um das Ruder herumzureißen. Quantität wird nicht reichen. Es wird Qualität brauchen. Dafür wird ein Berkin Gürünlü, der zuletzt schon mittrainierte, alleine nicht reichen. Und es wird auch einen Trainer brauchen, der als Motivator in der trostlosen Lage der Mannschaft wieder Leben einhaucht.

Drei Runden muss Guntramsdorf noch überstehen, bis der rettende Winter kommen soll – mit zahlreichen Verstärkungen.