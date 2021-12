Diamant braucht noch den Schliff

Spieler in der Akademie ausbilden, sie zu Bundesligaspielern zu machen und dann zu verkaufen. Ein Kreislauf, der sich ständig wiederholt. Die Admira ist ein Ausbildungsverein, in der Vergangenheit hat es zahlreiche Beispiele wie die von Luca Kronberger gegeben.

Doch anders als bei einem Emanuel Aiwu oder einem Patrick Schmidt, denen der Durchbruch in der Südstadt gelang und dann für gutes Geld weiterverkauft wurden, kam das jüngste Juwel Kronberger über den Status eines vielversprechenden Talents nicht hinaus.

Die Ansätze waren beim 19-Jährigen zweifelsfrei zu sehen. Schnell, unbekümmert, auch für die Defensivarbeit war er sich nicht zu schade. Am Ende des Tages wird ein Offensivspieler an seinen Torbeteiligungen gemessen. Genau da blieb er einiges schuldig. Richtig brilliert hat er in der Südstadt nicht.