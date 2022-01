Die Absage als Vorbote

Die Nachricht, dass Trainer Andreas Herzog corona-positiv ist, erwischte die Admira im frühen Stadium der Vorbereitung völlig auf dem falschen Fuß. Ein wenig stolz waren Herzog und Sportdirektor Marcel Ketelaer beim Trainingsstart, dass es anders als bei der Ligakonkurrenz keine positiven Fälle gab.

Dass es dann ausgerechnet Herzog, noch dazu einen Tag vor dem Abflug nach Marbella erwischte, machte es für die Admira schon ein wenig bitter. Doch das Virus macht eben selbst vor einem Rekordteamspieler nicht Halt.

Die Admira ist da aber wiederum kein Einzelfall. In der Liga musste etwa auch Serienmeister Salzburg das Trainingslager absagen. Rund um den Globus werden Spiele nach der Reihe abgesagt. Die Omikron-Welle lässt nichts Gutes erwarten. Es ist wohl ein Vorbote, was in den nächsten Wochen drohen wird.