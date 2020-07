Nach Jahrzehnten der Alleinregierung ist in Perchtoldsdorf eine Ära zu Ende. Die ÖVP – mit 18 von 37 Mandaten immer noch dominierende Kraft – geht mit den erstarkten Grünen (7 Mandate) in die Polit-Zukunft. Eine Zusammenarbeit, die auch im Vorfeld geklappt und nur bei einzelnen Themen – vor allem der Marktplatzgestaltung – für Verstimmung gesorgt hat.

Die neue Konstellation an der Gemeindespitze hat in der aktuellen Periode allerdings kaum die Chance, an gestalterischen Elementen gemessen zu werden. Sie steht hauptsächlich vor der Herausforderung, die Finanzen auf Schiene zu bringen. Eine Aufgabe, die durch „Corona“ nicht leichter geworden ist.

Bürgermeister Martin Schuster, ÖVP, und der neue Vize Christian Apl, Grüne, sind dennoch gemeinsam mit den Teams gefordert, nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern trotz aller Unbilden Perchtoldsdorf lebenswert zu gestalten. Dafür gilt es, die Ärmel hochzukrempeln und die neue Polit-Konstellation gezielt einzusetzen.