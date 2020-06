Fußballromantiker hatten es in den vergangenen Tagen nicht leicht: Das Original Ernst Baumeister ist zurück in der Südstadt. Es hätte wohl keine bessere Wahl für den Posten als Sportdirektor geben können. Kaum einer kennt die Admira so gut wie er, kaum einer lebt den Verein so wie er. Das Anforderungsprofil war auf seine Fähigkeiten maßgeschneidert.

Dass Ernst Baumeister mit jungen, österreichischen Spielern gut kann, hat er in seinen vergangenen Südstadt-Intermezzos schon unter Beweis gestellt. Die vereinseigene Akademie liegt im ebenso am Herzen. Auf ihn und Akademieleiter Stefan Fuhrmann kommt in den nächsten Wochen viel Arbeit zu. Auch die Fans bekommen ihre Galionsfigur zurück – mit einem Spruchband in der Südstadt hießen sie ihren „Ernstl“ wieder willkommen.

Gleichzeitig kam die Baumeister-Bestellung auch sehr überraschend. Denn vor nicht einmal zwei Jahren wurde der 63-Jährige gegangen. Schmutzwäsche hat Baumeister danach öffentlich nie gewaschen. Die Differenzen scheinen aber seither ausgeräumt zu sein – müssen sie auch. Denn ohne Einigkeit wird es für die Admira im Abstiegskampf ganz schwierig.

Doch in Krisenzeiten sehnen sich auch Vereine nach Sicherheit und Altbewährtem – Baumeister wird’s schon richten.