Die Frequenz spricht Bände

Volksbefragungen sind ein starkes Mittel direkter Demokratie. Wenn sich Parteien und Listen im Gemeinderat nicht über ein zukunftsweisendes Projekt einigen können, soll die Bevölkerung für das entscheidende Quäntchen sorgen. So wie am Sonntag in Brunn am Gebirge.

Es gilt, das ehemalige Areal der „Glasfabrik“ als „quartier21“ zu verwerten. 90.000 m², die möglichst schonend ins Ortsbild eingebettet werden sollen. Das ist die Intention der SPÖ-NEOS-Mehrheit, das ist die Intention der Opposition, auch wenn deren Meinungen über das „schonend“ deutlich auseinanderklaffen.

Jetzt liegt es auch an den Brunnerinnen und Brunnern durch ihr Ja oder Nein den Weg für das Projekt zu ebnen. In welche Richtung auch immer. Damit das Wort der Bevölkerung auch Gewicht bekommt, bedarf es reger Teilnahme. Denn eine Volksbefragung ist immer nur so gut wie die Beteiligung daran.